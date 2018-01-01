境外污染來襲 沒工廠沒煙囪竟然連21小時PM2.5紫爆

空氣品質行動監測車進駐小琉球。（記者陳彥廷攝）

2018-01-01 23:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球一向因島上無大型遮蔽物非常「通風」，不過日前環保署空氣品質監測車進駐小琉球，測驗結果卻出乎人意料之外，空品從耶誕夜開始就數度「紅色警戒」，元旦連假這波罕見的中國境外污染物來襲，更加劇空污，除全台西南部一片紅，屏東外海的小琉球，從昨天下午4點開始，pm2.5已連續「紫爆」至今天下午1點，通風帶來的卻是上風的空污，堪稱無妄之災。

細懸浮微粒（pm2.5）在空品舊制只要超過71微克/立方公尺即成為紫爆，小琉球的空品行動測站從昨天下午4點開始，就從80微克/立方公尺不斷飆昇到跨年前9點的127微克/立方公尺，跨年後雖逐時下滑，不過幾乎始終維持在90微克/立方公尺以上，直到今天下午2點才降至紫爆以下的66微克/立方公尺，紫爆連續達21小時。

除pm2.5外，小琉球的AQI（空氣品質指標）今天早上11點AQI值便站上全台最高的167，到下午1點仍有166，續居全台空污龍頭至少3小時，通風，卻帶來更多上風處的污染物。

恆春氣象站指出，雖然說這波空污就是典型且罕見的中國霧霾來襲，加重台灣本島的空污，而小琉球位處林園工業區以南，只要吹北風或是東北風，不管境內或境外的空污就會吹進小琉球，也才導致冬天時常亮紅燈。

不過除境外空污，昨天深夜就有居民在當地臉書社團「小琉球聯盟」指出，跨年夜出門連路都快看不到了，整片烏煙瘴氣，跨年在島上施放的煙火甚至燒烤都加劇，只能在境外污染之餘，呼籲鄉民更要共同愛護環境。