元旦寶寶熱潮退燒 高雄6名元旦寶寶報到

元旦寶寶出生，江爸爸無比喜悅、滿足。（記者方志賢攝））

2018-01-01 22:13

〔記者方志賢／高雄報導〕元旦寶寶熱潮退燒，高雄市有6名元旦寶寶，全是自然產的健康寶寶，包括高雄長庚醫院2女1男、高醫2男及聖功醫院1名男嬰，醫師指出，一例一休後，國定假日醫院人力少，不再接受預約剖腹產婦，元旦寶寶明顯減少。

高醫有3名產婦待產，今晚6時及晚間11時15分各產下一名男嬰，其中一名30歲媽媽第一胎懷孕39週多，自然產生下3000克的健康男嬰。

另一名40歲婦人懷第2胎39週，預產期是元月10日，但孕婦有姙娠糖尿病，醫師建議提早到去年12底催生，但高市今年生育津貼補助加碼，第一胎從6000提高到1萬元，第二胎6000調高為2萬元，產婦決定延到元旦催生，直到元旦晚間11時15分產下健康男嬰。

高雄長庚3名元旦寶寶，凌晨零時9分出生的謝姓小妹，體重是3060克，謝媽媽的預產期是元月10日，沒想到昨天下午3點多開始肚子痛，到院時僅開一指，一直痛到午夜，元旦凌晨生產。謝爸爸與妻子都是公務員，謝小妹是第二胎，前面還有兩歲大的姊姊。

高雄長庚第2位元旦寶寶，凌晨3時許出生，女寶寶體重3880克，負責接生的高長婦產部主任黃富仁表示，女寶寶產檢時比較重，原本擔心無法自然產，但媽媽很勇敢堅持自然產，幾乎痛了一天才在元旦凌晨出生。

第3位是江姓男寶寶，體重3140克，是第一胎，今中午12時56分出生，江爸爸是東港往小琉球客船的輪機長，他說妻子陣痛了3天，元旦中午寶寶出生，首次當爸爸，他樂得合不攏嘴。

另外，在聖功醫院出生的男寶寶，重量3505克，董姓產婦說，原本寶寶預產期是12日，跨年夜突然陣痛，今清晨5時15分順利出生，提早近兩週報到。