收假上工 明冷氣團減弱氣溫回升 早晚溫差近10度

跨年連假結束，明天（2日）大陸冷氣團稍微減弱，各地白天氣溫逐漸回升，不過清晨受到輻射冷卻影響，溫度仍相當低。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-01 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕跨年連假結束，明天（2日）大陸冷氣團稍微減弱，各地白天氣溫逐漸回升，不過清晨受到輻射冷卻影響，溫度仍相當低，日夜溫差將近10度左右，要記得適時增減衣物喔。

中央氣象局指出，明天隨著冷空氣減弱，西半部天氣穩定，北部高溫在22至24度，中南部高溫則來到25至26度，東半部則因為雲量較多，高溫在20度至23度。各地早晚仍是偏涼，台南以北空曠地區可能有13至15度低溫，早出晚歸要記得適時調整衣物。

明天迎風面的東半部地區和北部山區雲量較多，仍有局部短暫雨的機率，出門最好攜帶雨具備用。此外，中南部地區清晨容易有低雲或霧影響能見度，早起出門請多多留意。

空氣品質方面，明天高屏地區為「紅色警示」，中南部及金門馬祖則是「橘色提醒」，其他地區為良好至普通。

明天隨著冷空氣減弱，西半部天氣穩定，北部高溫在22至24度，中南部高溫則來到25至26度，東半部則因為雲量較多，高溫在20度至23度。（中央氣象局）