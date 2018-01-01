收假日國道湧北返車潮 晚上10點國5車潮仍待消化

2018-01-01 22:07

首次上稿 18:10

更新時間 22:07

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是元旦連假收假日，國道如預期湧現北返車流，交通部高公局預估全天車流量上看110百萬車公里。高公局交通管理組長卓明君表示，今天上午於西部國道實施高乘載管制，有效紓解壅塞情形；截至晚間10點，國5北上宜蘭至頭城路段依然車多，但行車速度已經逐漸提升，宜蘭至頭城平均車速不到時速40公里，但過頭城以後均可維持5、60公里。

今天上午9至12點，國1嘉義系統至后里、國3水上系統至大甲路段各交流道北上入口匝道，實施高乘載管制，卓明君分析，管制時段內，中部地區車流量稍微下降，整體行車順暢，車潮移轉至管制時段前、後。

他指出，今天下午3時起，中部路段陸續湧現北返車潮，國1北上大雅至豐原、台中至豐原、沙鹿至中港系統均車多，車陣約2小時漸紓解；國6東西向則於霧峰交流道前回堵至國3系統，但至晚間6時前也已經紓解。

至於北部路段，今天下午4點前，國1北上新竹系統至湖口、國3龍潭至大溪、鶯歌系統等路段也一度壅塞。

卓明君也說，國5於今天上午起便出現北返車潮，頭城至坪林路段車多壅塞，開放大客車行駛路肩、配合主線儀控管制措施，下午3至8時並實施北上蘇澳至頭城各交流道高乘載管制，紓解上午車流有一定效果。

不過，宜蘭至頭城間北上路段下午發生事故，車陣平均時速不到20公里，事故約2小時排除，車速提升至40左右；且今年北返車潮延後湧現，中午才開始上路且時間集中，直到晚間10點仍未消化完畢。