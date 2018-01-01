雲林元旦音樂會 新住民「鬥鬧熱」迎新年

越南新住民穿著母國傳統服飾選美。（記者廖淑玲攝）

2018-01-01 13:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕越南傳統服裝選美大賽及新住民元旦音樂演唱會，今天在虎尾公所虎尾廳熱鬧登場，加上越南美食展、越南當紅影藝明星帶來結合文化及音樂的精采表演，展現新住民的熱情與活力，營造友善異國文化的幸福雲林。

為提供新住民、新住民第二代、新住民家屬與原生國娘家親友「鬥鬧熱」一起迎接新年，雲林縣政府結合雲林縣越南同鄉權益協進會、台灣越南智德彿教文化交流協會等推出越南傳統服裝選美大賽及新住民元旦音樂演唱會，呈現新住民原生國文化的樣貌與特色。

雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌表示，她嫁到台灣20多年，與這塊土地不可分割，但看到許多姊妹剛到台灣時，人際關係網絡薄弱，缺乏社會資源的支持與互動，希望能透過這次活動，讓大家認識越南的傳統服裝及飲食，了解越南文化之美，結合民間與政府的力量好好照顧新住民，讓他們儘早適應在台灣的生活。

根據雲林縣政府社會處統計，截至106年11月底止，雲林縣新住民人數有1萬5836人，占全縣總人口數2.2％，雲林縣越南同鄉權益協進會今天特別邀請越南火紅的表演團隊及藝人擔任選美大賽的主評審，並舉辦音樂及文化交流。

今天除了越南傳統服裝選美，現場還有20多種越南特色美食展、公益義買，姊妹們都盛裝出席，營造溫馨祥和氣氛，也希望能透過公益捐助回饋越南母國，全場熱鬧滾滾。

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