一起結婚吧！ 2018元旦新北249對新人登記

新北市在2018年元旦，共有249對新人登記結婚，新北市戶政事務所更贈送象徵鎮守愛情的「黃金紙鎮」等結婚賀禮。 （圖由新北市民政局提供）

2018-01-01 13:43

〔記者邱書昱／新北報導〕2018新年元旦遇上結婚囍日，新北市有249對新人特別選在今天辦理結婚登記，較去年大幅增加96對，增幅63％。民政局戶政科長顏耀明表示，新人特別選在1月1日辦理結婚登記，除了日子好記之外，也不怕另外一半忘記。

顏耀明說，新北各戶政事務所為了祝福新人，打造結婚專區供新人拍照留念，並贈送象徵鎮守愛情的「黃金紙鎮」等結婚賀禮。

每個戶政事務所更是打出不同特色，像是淡水戶所以「2018﹒01﹒01愛你就發，你是唯一」浪漫結婚專區及布幔，並且提供鳳冠霞披讓新人穿戴拍照，贈送喜臨門鎖圈，代表鎖住一生一世的愛情。

而三重戶所，則以成對熊娃娃、咖啡杯等造型布置溫馨可愛氣息，還送喜糖及吉利籤詩小禮盒。另外，板橋戶所的「情定板橋，幸福永恆」及「心心相印」拍照場景，結合甜蜜新郎新娘小熊、金莎花束、幸福捧花等各式拍照道具。

結婚新人當中，板橋戶所新人洪先生說，2012年元旦剛跨完年的清晨，向心儀的她告白，變成情人後婚禮就定在元旦，希望愛情在這個起點能長長久久。