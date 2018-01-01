因應時代變遷 大愛電視轉型媒體匯流中心

大愛電視台將志工真實故事寫成大愛劇場搬上螢光幕，大愛電視20週年慶，主角本尊也回來祝賀。（記者陳炳宏攝）

2018-01-01 13:29

〔記者陳炳宏／台北報導〕大愛電視今天是開台20週年台慶，總監葉樹姍表示，科技發達各種通訊管道都可用來傳播，包括臉書直播都是一個傳播管道。如今不能再稱大愛電視為「電視台」了，而是一個《媒體匯流中心》。

葉樹姍說，現在媒體發展已經跟過去不一樣，大愛電視也不再自限為大愛「電視台」，實際上是一個媒體匯流中心，有自己的產、製、編、審，現在播送有多重管道、平台，包括有線電視、衛星、網路等，就內容來看，大愛電視就是內容產製、分配中心，慈濟是一個佛教團體，所以傳達佛陀慈悲精神是永遠不變的宗旨，例如「高僧傳」就是要幫佛教寫歷史，在科技發達的現代，也要透過科技方法呈現。

與過去民眾印象中的宗教台不同，針對政府南向政策，大愛電視不但持續報導台商南向的動態，還走訪東協七國製作年度專題「同在亞洲」，從慈善、醫療、教育、環境、企業責任，五大面向報導台灣的機會在哪裡。

葉樹姍說，時代在變，大愛電視也在變，所以會透過各種方式，試圖找出可以跟年輕人對話的題材與平台，而現在問一般民眾，是打開電視機率大還是手機上網、使用App的機率多？因應新趨勢，大愛電視不但要固本，提供傳統觀眾收視權利，也要迎合年輕族群，開發新題材、與新媒介，擴展更多收視族群，至於溝通內容，主題是不會變，但呈現方式會變。

由於大愛電視目前收入主要來源是大愛之友會員小額贊助，另外則是善心人士捐款與環保志工以資源回收方式贊助，因此特別強調要控制成本，同樣的戲劇節目或新聞節目製作，每一集預算硬是比其他電視台少，葉樹姍說，志工支援讓大愛電視製播成本可以更低，即使舉辦特展，從到道具到工作人員，大都由志工協助，大愛電視是預支大家的人情，人情成本將來還得設法還。

葉樹姍也指出，討論收視率已經過時，許多網路直播也會一直分享轉傳，收視率、觸及率都已經不客觀了，而大愛電視在意的是每一個觸及、收視的觀眾是否都得到正面影響，就像五十年前證嚴法師慈濟月刊發刊詞所承諾，一字一句都要用於有益於人、有益於事上面，大愛數位媒體也會遵循這原則，不會浪費任何一分一秒在沒有意義的人或事上。

大愛電視副總監何建明表示，科技不斷往前推進，傳播方式也不斷演化，但關鍵還是在內容，當社會已經進步到4K或8K，我們也會跟著改變，但最重要是淨化人心的核心價值與使命不會改變。

大愛電視屬於慈濟基金會人文志業，20週年台慶，慈濟基金會創辦人證嚴法師也從花蓮以視訊連線方式，期勉大愛電視台繼續報真導正，並感謝4500多位人文志工，及8萬7千多位環保志工無尤無悔付出支持。（記者陳炳宏攝）