竹市5名元旦寶寶報到 林智堅祝福健康成長

年輕的楊姓市民夫妻順利產下1名元旦男寶寶體重3262公克，楊太太直說寶貝真的很會挑日子。（記者蔡彰盛攝）

2018-01-01 12:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2018年新開始，新竹市5名元旦寶寶們搶先報到！市長林智堅表示，看見新生命就看見新希望，歡迎寶貝成為新竹市的一員，祝福孩子們平安健康，在全台最幸福的兒童城市快樂成長。

新竹市衛生局統計，截至元旦中午，新竹市4家醫院共有3名元旦寶寶誕生，男生2名、女生3名，目前尚有多名產婦待產中，其中還有一對雙胞胎等著在今天一同慶祝元旦到來與大家歡喜見面。

楊太太今日順利產下1名男寶寶體重3262公克，目前母嬰同室中，楊太太表示，雖然預產期不是今天，但寶貝真的很會挑日子，昨日全家就一起到這跨年，在一年的第一天生下可愛的健康寶寶，全家超級開心整個家庭也沾滿了歡樂氣息，象徵這一年有好的開始，楊爸爸更笑著說這個寶寶很愛放假，今天搶先報到是為了每年生日都是放假日。

林智堅指出，市府為鼓勵市民多生孩子，推出「育兒津貼」、「保母托育費用補助」、「免費育兒指導」等育兒措施，107學年度起除中央補助5歲幼兒免學費政策外，市府更編列7500萬元預算，將加碼補助中班幼兒就讀本市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5000元，減少家庭育兒負擔，每月最多省2500元，一年可省3萬元。

除補助幼兒園學費，市府也推動「生育津貼政策」第一胎補助1萬5000元，第二胎以上每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元，三胞胎以上及第二次雙胞胎補助10萬元，致力減輕「三明治世代」父母育兒負擔，讓「政府逗陣來顧囝仔！」。

衛生局代理局長楊清媚表示，政府目前提供幼童常規預防接種疫苗補助保護孩子遠離疫病，及未滿7歲孩童依年齡共有7次兒童健康檢查補助，協助家長了解孩童生長與發育情形，給與適當照護，提醒家長一定要記得依照「兒童健康手冊」預防接種，預防保健時程也帶寶寶至醫療院所接種疫苗與健康檢查。

另外市府與社會企業、交大等合作，設計「友善新竹哺乳室APP」，除尋找哺集乳室、瀏覽哺乳室設備，106年8月更推出「媽媽小鬧鐘」提醒預防接種與健康檢查功能，三大貼心設計讓家長育兒一指搞定，相關資訊可至衛生局網站查詢並至新竹市政府APP專區下載「友善新竹哺乳室APP」。