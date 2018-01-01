台南跨年晚會 留下4.33公噸垃圾

環保局動員百餘名人力，在各項跨年活動結束後，迅速清理各場地環境，恢復原貌。（圖由南市環保局提供）

2018-01-01 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府送別106年，推出跨年四部曲活動，其中，重頭戲在台南高鐵站廣場舉辦的跨年晚會共清理4.33公噸垃圾，整個四部曲活動共清理出5.03公噸的垃圾，比去年活動的垃圾量，減少1.09噸。

今年跨年從31日在北門井仔腳瓦盤鹽田揮別最後一道夕陽，晚上在台南高鐵站廣場跨年晚會，元旦清晨在二寮迎接第一道曙光，再到新化虎頭埤舉行升旗典禮。

環保局表示，這次環保局動員105名清潔人力、10輛清潔車及3輛流動車，配合工務局、歸仁區公所及環保志義工在活動結束後，迅速清理各場地環境，恢復原貌。

106年北門送夕陽場地清出0.3公噸垃圾，重頭戲跨年晚會清理4.33公噸垃圾（不可回收2.58公噸，可回收1.75公噸），二寮迎曙光則有0.3公噸垃圾，新化虎頭埤升旗典禮共清理0.1公噸垃圾，總計5.03公噸垃圾（不可回收3.08公噸，可回收1.95公噸），比去年活動的垃圾減量1.09噸。

環保局表示，該局依據跨年四部曲環境整理計畫，清潔人員事先在活動場地及周邊設置大量垃圾桶及資源回收桶，並向周邊攤販宣導，除籲請配合做好垃圾分類工作，也協助向跨年民眾宣導將垃圾分類投入垃圾桶及資源回收桶，共同維護環境，展現優質公民的環保素養。