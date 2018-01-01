台南跨年夜空品真糟！PM2.5創全年最高紀錄

台南跨年夜當天，PM2.5濃度於傍晚高達118µg/m3，創下2017年台南全年最高紀錄。（記者蔡文居翻攝）

2018-01-01 12:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市跨年夜當天空氣品質有多糟？根據環保署空氣品質監測顯示，台南昨天全市4個空品測站的空品指標AQI，除了全達紅害等級之外，PM2.5（細懸浮微粒）濃度更高達118µg/m3（微克/立方公尺），不僅是入秋以來首度破百，同時也創下2017年台南全年最高紀錄。

去年2月16日，台南市的PM2.5濃度達115µg/m3，原本為2017年最差的一天，但昨天台南測站一舉飆到高達118µg/m3，再度刷新了全年最高紀錄。

不過，與前一年相較，昨天PM2.5濃度118μg/m3的紀錄，並非是最差的一年，2016年2月22日的PM2.5濃度台南、安南測站更分別高達123及128µg/m3，為近2年來最糟的紀錄。

根據環保署空品監測顯示，昨天跨年當天，台南測站的PM2.5濃度從上午10點的18µg/m3開始一路往上攀升，到傍晚6點飆到118µg/m3的新高點，然後再逐漸下降，到跨年夜12點時仍高達50µg/m3。

今天上午6點則達到最底的32µg/m3，到上午11點時則為41µg/m3，空品指標AQI則為106，屬於橘色警戒。

另外，昨天安南測站PM2.5濃度同樣於傍晚破百，高達113µg/m3，善化111µg/m3，新營則是107µg/m3。

環保局表示，昨天因中國大陸境外污染隨冷氣團帶入，整個西半部空氣品質都有出現高值達紅害，最高值出現在高雄市的前金測站及楠梓測站，濃度一度達135μg/m3，台南地區也因受境外污染影響出現2017年最高濃度，台南測站於傍晚6點出現最高值118μg/m3，而後逐漸下降，大約在晚間12點解除紅害濃度。

環保局表示，台南市於昨天（31）上午7時即成立環保局防制指揮中心執行相關應變稽查任務，並通知工廠依核定的防制計畫執行，要求鍋爐在24小時內暫時執行鍋爐清除作業或使用吹灰裝置，營建工地加強灑水，同時也針對各種污染源展開稽查，包括柴油車攔檢等，以及洗掃街達150公里。