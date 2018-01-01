「旺來富」錢母魅力無法擋 紫南宮湧現排隊人龍

南投縣竹山鎮紫南宮今元旦發放狗年首波「旺來富」錢母情形。（記者謝介裕攝）

2018-01-01 11:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮狗年首波「招財錢母」發放活動，在2018新年第1天的元旦熱鬧登場，排隊人潮綿延長達7公里的「人龍」奇觀，管理委員會主委莊秋安強調，只要在今天上午9時前排進隊伍，便一定可拿到錢母，在秉持「限時不限量」作法下，最後發出的錢母達5萬個之多。

全台都在瘋跨年及迎新年之際，素有「神明銀行」之稱的竹山鎮紫南宮，則是以發放「招財錢母」向信眾表達祝福之意，近幾年來也成為各界重視的元旦盛事之一。

今日廟方在上午9時許開始發放錢母，但一早宮廟聯外巷道便湧現人山人海的人潮，初估人數約有5萬人，搶到頭香的彰化縣民曾國彰說，他本身從事滷味工作，因之前拿到錢母後，生意變得相當平順，所以年年都來排隊，去年排在200多號，此次則是1號籤王，令他開心直稱，明年運勢一定會更好、更旺。

莊秋安指出，狗年錢母分為金、銀2色，另有套幣精裝版本，但因狗是人類忠心的好伙伴，其站立守護家園財富形象深植人心，此次套幣設計，遂一改過去盒裝傾斜方式，而是變成立式展現，以符忠犬精神，並取名「旺來富」，象徵幸福美滿、快樂平安之意。

廟方表示，此次未能拿到錢母的信眾不必氣餒，在2月16日（農曆大年初一）時，還會舉辦錢母拿金雞蛋活動，金雞蛋限量2000個，蛋中有金子及600至4800元不等的紅包，期間，也會穿插捐血送錢母活動，共為紓解血荒盡分心力，相關訊息民眾可上廟方官網查詢。

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南投縣竹山鎮紫南宮今元旦發放狗年首波「旺來富」錢母，民眾依排隊順序領取。（記者謝介裕攝）