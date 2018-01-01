「像打魔王的最後關卡！」101紅煙火上美國社群網首頁

昨（31）101大樓放完跨年煙火後，其施放紅色煙火的照片再度出現在「邪惡建築」討論區並被推至Reddit首頁。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-01-01 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北知名觀光景點101大樓，同時也是號稱美國PTT的社群網站Reddit網友口中的「魔性建築」（evil building）代表之一，曾被刊登在「邪惡建築」討論區中，其討論熱度也讓101大樓出現在Reddit網站首頁。昨（31）101大樓放完跨年煙火後，其照片再度出現在「邪惡建築」討論區和Reddit首頁上。

該貼文標題名為「來自源初魔性建築台北101的新年祝福」（Happy New Year from the original evil building- Taipei 101），從網友分享的圖片中，可見夜空中的101大樓噴發出紅色的煙火，貼文則共得到3075名網友推薦，推薦人數持續上升中。

網友回應貼文，稱放煙火的101大樓，看起來就像電玩中「打敗最終魔王後，接著要逃離爆炸的最後關卡的場景」、「放煙火看起來更魔性了」、「煙火只是障眼法，101等一下就會發射雷射光束了」；也有網友認為「101看起來不魔性啊，只是造型很有趣」、「101的造型看起來就像那些很酷的亞洲廟宇，一點都不邪惡」。

「邪惡建築」（evilbuildings）討論區的貼文宗旨則是「分享超級惡棍或邪惡企業所在的大樓」、「看起來很詭異、很邪惡的建築」。

從網友分享的圖片中，可見夜空中的101大樓噴發出紅色的煙火。（圖片截取自Reddit網站evilbuildings討論區）