「像打魔王的最後關卡！」101紅煙火上美國社群網首頁

昨(31)101大樓放完跨年煙火後,其施放紅色煙火的照片再度出現在「邪惡建築」討論區並被推至Reddit首頁。(資料照,記者羅沛德攝)

2018-01-01 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕台北知名觀光景點101大樓,同時也是號稱美國PTT的社群網站Reddit網友口中的「魔性建築」(evil building)代表之一,曾被刊登在「邪惡建築」討論區中,其討論熱度也讓101大樓出現在Reddit網站首頁。昨(31)101大樓放完跨年煙火後,其照片再度出現在「邪惡建築」討論區和Reddit首頁上。

該貼文標題名為「來自源初魔性建築台北101的新年祝福」(Happy New Year from the original evil building- Taipei 101),從網友分享的圖片中,可見夜空中的101大樓噴發出紅色的煙火,貼文則共得到3075名網友推薦,推薦人數持續上升中。

網友回應貼文,稱放煙火的101大樓,看起來就像電玩中「打敗最終魔王後,接著要逃離爆炸的最後關卡的場景」、「放煙火看起來更魔性了」、「煙火只是障眼法,101等一下就會發射雷射光束了」;也有網友認為「101看起來不魔性啊,只是造型很有趣」、「101的造型看起來就像那些很酷的亞洲廟宇,一點都不邪惡」。

「邪惡建築」(evilbuildings)討論區的貼文宗旨則是「分享超級惡棍或邪惡企業所在的大樓」、「看起來很詭異、很邪惡的建築」。

從網友分享的圖片中,可見夜空中的101大樓噴發出紅色的煙火。(圖片截取自Reddit網站evilbuildings討論區)