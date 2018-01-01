日女來台跨年迷路愛河邊 暖警導引同迎2018！

一名日籍女觀光客來台跨年迷失方向， 警員陳寶玉耐心指引，一同迎接2018！（記者黃建華翻攝）

2018-01-01 10:38

〔記者黃建華／高雄報導〕日女來台跨年迷失方向，暖警陳寶玉耐心指引，一同迎接2018！

新興分局前金分駐所警員陳寶玉昨（31）日22時30分許服勤時，一位日籍遊客中村小姐和兩位朋友著急的至所內請求協助，陳員用簡單的英語慢慢溝通後，才了解中村小姐與友人想要前往夢時代欣賞煙火秀，體驗不同的異國跨年氣氛，可是單憑Google地圖的指引，還是讓他們一行人迷失在人生地不熟的高雄市區。

中村小姐表示，她和朋友兩天前剛來到臺灣進行自助旅行，昨晚在愛河欣賞慕名已久的夜景後，想前往夢時代購物中心參加跨年活動，沒想到卻迷路，還好經過前金所，於是想藉助警方的協助，指引迷失的方向；警員陳寶玉以英文耐心的與中村小姐對談，試著安撫她外，亦讓中村小姐明白，夢時代離派出所還有段距離，建議他們一行人搭乘計程車到跨年會場附近，並仔細的在小紙條寫下目的地交付給中村小姐，提醒她搭計程車時，記得將這張紙條拿給司機看。

對於警方的細心與耐心，中村小姐表達了驚訝之意，她說，原來臺灣警察做事的細膩度一點也不輸日本人，在離開前中村小姐除了比出讚的手勢感謝陳警員，也互相恭賀新的一年，HAPPY NEW YEAR!