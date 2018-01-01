花蓮七星潭F-16戰機聯隊長率隊迎曙光

空軍第五聯隊配合花蓮縣政府辦理「元旦七星潭迎曙光」活動，今天清晨由5架F-16戰機，率領五機「大雁隊型」迎接今年的第一道曙光。（記者王錦義攝）

2018-01-01 08:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕空軍第五聯隊配合花蓮縣政府辦理「元旦七星潭迎曙光」活動，今天清晨由聯隊長陳黃榮少將親自上陣，駕駛「彩繪太陽神」F-16戰機，率領五機「大雁隊型」迎接今年的第一道曙光，花蓮七星潭海灘聚集上萬人一起歡呼高喊：「新年快樂」。

空軍第五聯隊今早6點12分5架F-16戰機陸續從花蓮機場起飛升空，在外海完成編隊後，由北往南飛越七星潭海灘上空，並打開落地燈向民眾致敬，在民眾一片歡呼聲通過升旗台，在縣府舉行升旗典禮完畢後，空軍加碼再模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過6G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離，讓民眾體驗F-16低空飛越時的震撼力，見證空軍的精實訓練成果。

五聯隊政戰主任林德旺說，戰機迎曙光活動邁入第5年，今年首次由聯隊長陳黃榮少將親自上陣，主要是了解飛行員、地勤同仁的辛苦，可以一起跟基層參與任務，而升旗典禮後的加碼演出，是在之前籌備的時候，就積極的多方討論，希望透過戰機的性能展示，展現國軍平日勤訓精練的成果，也可以讓國人、鄉親更了解空軍積極備戰，讓人民沒有後顧之憂。

縣長傅崐萁則帶領縣府團隊一同參加升旗典禮，同時舉行健走及淨灘活動，近距離欣賞太平洋浩瀚之美，舒展身心，同時維護海岸線的清潔，守護台灣最美的淨土。而上萬民眾湧進七星潭也讓周邊交通塞爆，新城警分局出動上百名警力疏導，同時規劃停車場讓車輛停在空軍基地門口前廣場及花蓮酒廠，請民眾步行進入活動會場。

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花蓮縣政府辦理「元旦七星潭迎曙光」活動，在升旗典禮過後民眾沿著七星潭步道健走。（記者王錦義攝）