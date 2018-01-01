元旦曙光日出迸射 阿里山萬人迎日出

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天清早舉辦「2018阿里山日出印象音樂會」，1萬多名國內外遊客不畏4度低溫，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台守候2018元旦日出，太陽準時在7點03分浮出玉山南峰之巔，接著放射萬丈光芒，全場驚嘆聲不斷，遊客紛互道「新年快樂」。（記者曾迺強攝）

2018-01-01 08:22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天清早舉辦「2018阿里山日出印象音樂會」，1萬多名國內外遊客不畏4度低溫，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台守候2018元旦日出，太陽準時在7點03分浮出玉山南峰之巔，接著放射萬丈光芒，全場驚嘆聲不斷，遊客紛互道「新年快樂」。

「2018日出印象音樂會」由美聲歌后許景淳獻唱「種子之歌」、「玫瑰人生」、「丟丟銅仔與望春風」、「美麗島」等歌曲，男高音南賢天演唱鄒族的特色曲目「荷美雅亞」等曲目，國立台灣交響樂團附設青年交響樂團演奏台灣特色與擁有歷史故事的樂曲，以悠揚樂聲陪遊客看日出。