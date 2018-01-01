做八大行業好賺？ 女子透露慘痛後遺症

一名女子自暴自己曾從事八大行業2年，存到五百萬元，但換得的是難以痊癒的後遺症。八大行業示意圖，非當事人。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-01 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕身處在社會的黑暗角落，八大行業有許多不願透露的辛酸，一名女子自暴自己曾從事八大行業2年，存到500萬元，但換得的是難以痊癒的後遺症，她奉勸想下水的女生，「這個行業真的很難全身而退」。

有網友在PTT幫曾從事八大行業的女性朋友PO文，文中自述，踏入八大行業是因為自己是單親家庭，寂寞、常胡思亂想。當年18歲想要找打工，結果她在臉書看到按摩鐘點服務徵人廣告，時薪500至1000元，應徵後進入了半套店。

文內說，她踏入這個行業半年後，才發現一開始接的客人都是店家安排，不強迫脫衣、沒有特別要求，讓她覺得這行很好賺。工作第三天開始有客人客訴，店家便教她各種挑逗技巧，她就越來越放得開。

文內表示，她工作三週後，在店家設計下，台數突然變差，她只好開始「接S」，後來更成為「外送茶」，遇到無數變態、殘暴的客人，直到失風被警察逮捕，才結束這段異色生活。

她說，自己兩年共存500萬元，但陰道發炎「到現在都還好不了」，經期因為打避孕針持續不順，「最重要的是，我對男性有了陰影，跟男生發生親密關係的時候總是不順利」。她奉勸想下水的女生，「這個行業真的很難全身而退」。