水氣太重 2018二寮曙光歷20分鐘衝出雲層

二寮迎曙光活動中揭開新的一年序幕，歷時20分鐘，整顆太陽才完整呈現。（記者黃文瑜攝）

2018-01-01 07:30

〔記者黃文瑜／台南報導〕「出來了！出來了！」伴隨著遊客的驚呼聲，橘紅色的太陽，緩緩從雲層中探出頭，台南跨年第三部曲，在左鎮二寮迎曙光活動中揭開新的一年序幕，代理市長李孟諺也於今日清晨現身瞭望台，與民眾一起迎接2018年的第一道曙光，並與3000民眾大跳超夯抖肩舞做為早操。但因雲層太厚，太陽升起直至7點11分才衝出雲層，完整呈現，整個過呈近20分鐘。

活動一開始，南西樂團青春的歌聲為活動開場，6點7分時天空微微亮，現場民眾滿懷期待的心情，紛紛拿出手機準備拍照定位。根據中央氣象局預測，日出時間6點39分，但天空已晝白分鐘之久仍不見太陽露臉，「今年會不會看不到啊？」霧氣是不是太重了？就在民眾懷疑今年可能無法在二寮迎接曙光之時，6點54分遠方天空出現橘紅色光芒，卻又被厚厚雲層遮住，一直未露出整顆太陽，直到7點11分才完整呈現。

李孟諺表示，二寮迎曙光活動已經連續舉辦六年，200公尺以下就能見到雲海，並且以潑墨山水日出為名，且是全台最低海拔就能見到全整曙光、離市區最近的觀賞點，希望全國民眾平日都能到二寮欣賞大自然美景。

此次活動湧進約3000位民眾上山觀日出，清晨3、4點左右就有民眾陸續上山，其中不少為情侶、同學結伴前往，犧牲前一晚跨年晚會，依偎坐在地上等待太陽升起迎接新的一年，林姓遊客說，雖然太陽一直被雲層擋住，但太陽完整衝出雲層時，真的很感動。