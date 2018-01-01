宜蘭佛光大學等日出 叩鐘祈福迎新年

上百人佛光大學等日出，叩鐘祈福迎新年。（記者簡惠茹攝）

2018-01-01 07:16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭今天清晨陰雲密佈，但是仍有上百人上山參加「2018林美山上迎曙光，台灣有夠好」活動，期待能看到曙光乍現的瞬間，可惜天公不作美，第6度槓龜，但是民眾不減熱情，開心的為新年歡呼。

2018年「林美山上迎曙光，台灣有夠好」活動，從清晨5點半就開始展開一連串的節目，同根生樂團和彭丞佑踢踏舞接棒表演，接著佛光大學太鼓隊以磅礡的氣勢，擊出陣陣鼓聲，迎接2018年的到來。

宜蘭代理縣長陳金德、礁溪鄉長林錫忠、佛光大學長楊朝祥和立委陳歐珀等人接著一同敲響鐘聲，為新年叩鐘祈福。

陳金德說，2017年有進步有退步，有順利也有不順利利，有開心，有悲傷，但是在昨天都過去了，2018年有很多預期達到的目標，大家在龜山島上升的第一道曙光中，充滿希望的迎接新年，希望每個人新年新希望都能達成。

民眾雖然沒有看到曙光，但是大家一邊喝著佛光大學精心準備的曙光茶與平安粥，在樂團告五人的歌聲中，一邊互道新年快樂。

民眾陳梓源帶著女朋友昨天就從新竹趕來宜蘭，準備今早迎接曙光，陳梓源說，雖然沒看到曙光，但是有拍到夜景，而且更重要的是跟女朋友一起迎接新年，希望新的一年可以一起趕進度，把女友娶回家。

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