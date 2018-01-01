迎接2018年第一道曙光 和雲林說早安

西螺大橋迎接2018年第一道曙光。（記者廖淑玲攝）

2018-01-01 07:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕迎接2018年第一道曙光，「旭日虹橋曙光漫步」迎晨曦及元旦健行活動，今天在西螺大橋上熱情展開，不畏低溫寒冷大伙兒從大橋橋頭湧入，迎接朝陽射在濁水溪上的第一道光芒，和雲林說早安。

雲林縣政府結合西螺鎮公所、西螺扶輪社舉辦迎晨曦，今天一大早雲林縣長李進勇等人帶領數千熱情民眾漫步在西螺大橋上，迎接2018年第一道曙光，陪伴好體力的縣民參加前一晚的跨年後，又能開心迎接今年第一天的晨曦。

今天一大早5點半天還未亮，西螺大橋頭就擠滿人潮，等候濁水溪上第一道曙光乍現，太陽雖然遲到，過了7點朝陽總算撥開雲霧緩慢東昇，溫暖的陽光灑遍溪床，映照在水面上，人人都莫名感動，互道新年快樂。

西螺福興宮太平媽祖、雲林吉祥物「奇萌籽」、太日鼓團鼓聲演奏出波瀾壯闊、充滿朝氣，陪伴大家迎接今年元旦第一道曙光，現場主辦單位貼心分送最受歡迎的運動毛巾、太平媽祖平安符、西螺知名小吃九層粿，讓民眾健行九九、幸福久久。

李進勇帶領大家走上西螺大橋，迎接全台灣最長、象徵母親河濁水溪上的曙光，祝福雲林縣民新年快樂，希望能延續2017台灣燈會成功氣勢，一路將好運傳送到2018年，在新的一年人人平安順利、安居樂業。（8:55更新）

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