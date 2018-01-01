01/01 各報重點新聞一覽

昨日跨年夜卻遭遇近三年最嚴重的中國空污襲擊，各地的晚會現場都可見到民眾戴著口罩。（記者吳俊鋒攝）

2018-01-01 07:12

自由時報

近3年最強中國空污來襲 史上最髒跨年夜

台灣昨日跨年夜卻遭遇近三年最嚴重的中國空污襲擊，西半部幾乎全淪陷，高達十九個縣市空品變壞、全國四十二個測站亮起警戒紅燈；環保署更警告，此次PM2.5濃度大多集中在一公里以下，對人體影響較直接，提醒民眾做好防護。

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捨拉抬經濟 轉降低負債 中國成全球經濟隱憂

分析師指出，自中共第十九次全國人大會議後，已開始將重心由拉抬經濟成長轉為降低負債，從中國近來公布的疲軟經濟數據來看，中國可能成為今年全球經濟的最大隱憂。

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酒駕癱只剩「嘴」 化「聲」勵志演說家

曾獲「金鷹獎」的南投縣名間鄉民陳文昭，因酒駕而全身癱瘓，只剩嘴巴機能未喪失，看著媒體充斥酒駕肇事新聞，他誓言成為「演說家」，以自己的慘痛教訓勸戒世人；他今年準備出版第二本書「發光不是太陽的權利」，希望鼓勵身障朋友只要不放棄，生命一樣可以發光、發亮。

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蘋果日報

2018光芒耀發 衝破迷霧 新年新象

迎接2018，全台4大煙火和燈光跨年秀昨晚登場，上百萬人現場歡呼觀賞。為免加重空污，台北101大樓減少煙火數量，但搭配LED燈網影像變化，民眾說：「看到世大運奪牌選手剪影，特別感動！」台中麗寶樂園有全台最大摩天輪燈光秀，現場下起人工雪與施放香氛，浪漫無比。雲林劍湖山世界逾300種煙火花色居全台之冠；共長達52分鐘的高雄義大世界「雙煙火秀」則是全台最久。

連假國道 南港龜速「紫爆」

昨是元旦三天連假次日，國一、國三上午九時出現出遊車流，下午四時又出現北返車潮，易塞地雷路段僅二十到三十幾公里龜速；國五也是車多壅塞，南港系統一度降為「紫爆」路段，車速僅十幾公里。今收假日，高公局上午將於西部國道特定路段實施高乘載管制，用路人應留意。

聯合報

「求東風吹跑空汙」 李應元：少放煙火別烤肉

昨全台籠罩在空汙中，跨年夜西部從北到南一片「紅通通」，被認為是三年內最嚴重的一波空汙。中央昨大動作首度開設空品防制指揮中心，不僅一天連開三次會，環保署長李應元也親上火線對外說明政府因應對策，呼籲工廠跨年夜停工、放員工假，遊樂區管控施放煙火數目，以及民眾不要烤肉，快回家，別在外面待太久，縮短健跑活動，直說「每個人做一點，整個環境就會改變」。

單身歧視！ 勞保遺屬年金被充公

根據勞工保險條例規定，勞工若在職期間身亡，或請領老年年金期間，已領年金額度還未達一次領金額即身亡，遺屬可請領遺屬年金，但若上無父母、下無配偶子女，也無受扶養兄弟姊妹的單身勞工，遺屬年金恐就得被充公，遭批「單身歧視」，同樣單身狀況，公保卻可指定其他親友或受益人，恐也存有「勞不如公」的「職別歧視」。

中國時報

選民看破 藍綠手腳！逾41％民眾不支持特定政黨

2018年是地方首長選舉年，台灣民意基金會昨天公布最新民調，民進黨支持度急遽下滑，目前僅剩23.4％，與國民黨支持差距縮小到只剩兩個百分點。值得注意的是，表態不支持任何特定政黨的人高達41.3％，達到空前最高，顯示無論藍綠執政，選民都已經看破手腳，投票傾向將更趨向於選人不選黨。

誤植護照 加貼防偽貼紙！不銷毀重印 外交部省下2億元

二代晶片護照誤植美國機場事件，外交部繼懲處前後任領務局長後，昨晚宣布誤植照片的護照不銷毀，改在印錯的頁面上加貼防偽貼紙，預計總花費僅1650萬元，較55萬本全部重印要花2.2億元，可省下2億元。外交部強調，加貼一張防偽貼紙，不會影響護照原有的防偽功能。