冷氣團+空污！元旦低溫下探13度 中南部溫差大

跨年夜到今天（元旦）清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭低溫下探至14、15度，空曠地區也不排除僅13度，高屏、花東則在16、17度。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-01 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕新年快樂！昨天跨年夜到今天（元旦）清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭低溫下探至14、15度，空曠地區也不排除僅13度，高屏、花東則在16、17度，白天後北台灣及宜花高溫約20度上下，中南部及台東可以來到23至26度，中南部溫差較大。

中央氣象局預測，跨年夜西半部大致為多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨，清晨東半部雲量多，見到曙光機率較低，中南部較為晴朗，見到曙光的機率高，北部從雲間也有見到曙光的機率；白天之後各地大致上陽光露臉，但東半部地區仍有短暫雨。

空氣品質方面，今天大陸冷氣團南下挾帶境外污染物影響減緩，空氣品質逐漸恢復正常，不過雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門仍為「紅色警示」，中部空品區為「橘色提醒」，其他為良好至普通等級。

氣象局提醒，受強烈東北風影響，台南以北、東半部、恆春半島沿海、空曠地區及各離島易有9到10級強陣風，海邊活動請注意安全。

週二、週三陸冷氣團持續減弱，不過各地清晨仍偏涼冷，尤其中部以北及東北部低溫還是只有14、15度，白天氣溫回升明顯。週四起水氣開始稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 19 15 ~ 23 16 ~ 24 17 ~ 21

跨年夜西半部大致為多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨，。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）