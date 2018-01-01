蘭勁舞力14校聯合舞展又來了！2018元旦準備再創紀錄

2018-01-01 02:00

［記者簡惠茹／宜蘭報導］去年創下百萬點閱的「蘭勁舞力」14校聯合舞展影片，今年元旦他們重新出發，推出第2屆聯合舞展的前導宣傳片，動用超過80人，走進宜蘭13個景點拍攝，影片po出短短不到1小時就超過百次分享，主辦人李曼萍表示，這次蘭勁舞力不只要展現肢體的美，還要帶著大家走進家鄉，讓更多人看到宜蘭的美。

李曼萍說，繼第1屆舞展主題「喚回跳舞的初衷」後，第2屆主題則是回歸我們成長的土地，最近農舍議題引起關注，他們年輕人也想透過影片向大家說，宜蘭是我們的故鄉，是我們的家，是我們成長的美好環境，龜山島則是我們從小眺望的美景，但是我們似乎不曾對宜蘭的歷史文化一探究竟，這支影片就是希望大家重新看到宜蘭這塊土地。

這次舞展的影片中，14校的學生走進宜蘭各景點拍攝，包含傳統藝術中心、天送埤、丟丟噹森林公園、蘭陽博物館、南方澳漁港等等，其中南澳高中學生甚至到金岳瀑布進行拍攝，導演葉柏辰說，當天正好有寒流來襲，低溫10度的情況下，大家清晨5點多就溯溪前往瀑布，學生不畏冷冽的天氣，泡在水中拍攝，只希望能呈現最好的畫面給大家。

李曼萍說，為了這支前導宣傳影片，學生精心準備的服裝，結合景點特色，不只帶給大家視覺上的享受，還能感受到學生們跳舞的滿腔熱血，這次還找了不同領域的朋友來相挺助陣，也就是宜蘭縣街頭青年文化，包括滑板、走繩、極限腳踏車等等，為影片增添不同效果。

「回歸、回龜、回魂，帶大家回到宜蘭這塊土地。」李曼萍指出，這次主題帶入了三種精神意義，「回歸」，希望在外打拼的遊子們能回到故鄉；「回龜」，龜山島是伴著我們成長的美景，希望能讓大家一同欣賞及了解它的美好；「回瑰」，讓大家看見宜蘭這塊瑰麗迷人的土地。