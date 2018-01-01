柯文哲自嘲迎新年 勉勵將台北航向世界

2018-01-01 01:12

〔中央社〕數十萬人湧進北市府周遭迎接2018年，市長柯文哲在魔術師把戲下，突然騎乘三輪重機現身舞台倒數跨年，除自嘲「阿伯祝大家新年快樂」外，也勉勵以最大決心，將台北航向全世界。

「2018台北最High新年城」跨年晚會昨晚在台北市政府前熱鬧登場，藝人周湯豪、鬼鬼、丁噹、林明禎、艾怡良、韋禮安、蔡健雅、畢書盡、Rain等輪番上陣開唱，其中在演出「花甲男孩轉大人」的歌手兼演員盧廣仲獻聲後，將晚會氣氛帶到最高潮，讓寒冷的夜晚暖了起來。

台北市長柯文哲在臉書粉絲團進行直播，回顧民國106年市政後隨即下樓，並在世大運吉祥物熊讚、魔術師陳日昇手持魔杖、使出魔術把戲後，與妻子陳佩琪騎乘三輪重機現身舞台，並自嘲「阿伯在此祝大家新年快樂」，引起一陣笑聲。

柯文哲並與2017世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策、2017OMC世界盃國際錦標賽冠軍吳國慶、GBWC鋼彈模型製作家全球盃2017世界冠軍邱顯鈞、2017遙控直升機世界冠軍賽冠軍柯奐辰、2017英特爾極限大師賽世界冠軍閃電狼倒數，迎接2018年。

煙火施放完畢後，柯文哲致詞表示，今天邀請到場的這些得獎者都不到30歲，卻是各領域的世界冠軍，他們除了追求自己的夢想，也在自己的領域不斷努力，是大家的榜樣。

柯文哲也勉勵現場市民，新的一年要以最大的決心、勇氣航向全世界，讓台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，一起為了讓台北成為光榮城市而努力。

根據台北捷運公司統計，截至今天凌晨0時為止，台北市府周邊4站（市政府、國父紀念館、101/世貿、象山）運量36.6萬人次，比去年同期33.7萬人次增加2.9萬人次。

總運量部分，北捷統計約219.4萬人次，比去年同期的226.9萬人次減少約7.5萬人次，截至凌晨0時30分為止，北捷營運皆正常。