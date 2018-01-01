101跨年煙火 6分鐘演出史上最長

2018-01-01 00:46

〔中央社〕今年台北101煙火繽紛精彩，且6分鐘演出為史上最長，還透過LED燈網「TPAD」穿插台灣巨砲陳金鋒、歌手張惠妹、安那等虛擬影像及歌曲，豐富程度更勝往年。

台北101跨年煙火總經費逾新台幣6000萬元，雖然考量環保因素，煙火施放量從過去3萬發，約減半成1萬6000發，不過，今年增設「TPAD」燈網，由近14萬顆LED燈組成，掛在101的35樓至90樓間，配合煙火豐富演出內容。

台北101找來中華文化總會擔任創意顧問，並邀曾參與台北世大運開幕影像設計及國慶光雕的年輕藝術創作者陳怡潔擔任影像導演，讓整場101煙火演出兼具視覺創意及文化傳承意味。

台北101在跨年倒數前一分鐘，出現台灣巨砲陳金鋒，手握正在倒數計時的TPAD燈網，象徵掌握2018關鍵時刻，隨後，TPAD一亮，化身金黃色巨型光杖，陳金鋒在磅礡氣氛中登場，場面壯觀。

正式邁入2018年，白金色與紅色系煙火噴發，劃破黑夜，慶祝新的一年到來，TPAD上出現台灣民間老宅的壓花玻璃、花磚、鐵窗花等元素，呈現濃濃台灣味。

隨後煙火轉為金色、紫色色系，搭配TPAD上台灣鐵花窗等經典建築元素，緊接著歌手張惠妹以嘹亮歌喉吟唱古調登場，TPAD則重現台灣早期經典金融建築，從大阪中立銀行、三井株式會社到新高旅店，展現傳統與現代交錯的美學氛圍。

當煙火出現色彩繽紛色系時，新生代歌手安那透過虛擬影像在TPAD上現身，用動感歌曲及舞蹈炒熱現場氣氛。

煙火尾聲邁入高潮，以「2017台灣精彩回顧」為主題，TPAD上展現2017台北世大運奪金的9位運動選手剪影，帶民眾重溫比賽當時的熱血與感動，接著影像出現象徵慶功宴的香檳，但噴射出的不是軟木塞，而是台灣自主設計並成功升空的衛星「福衛五號」。

福衛五號升空後，七彩霓虹炫光渲染整棟大樓，象徵這塊土地上不分顏色、宗教、種族、性別，所有人都能譜出屬於自我的色彩，最終TPAD秀出「2018」、「新年快樂」、「Happy New Year」、「幸福共好」等大字，宣告2018正式到來。