財團無懼「雪崩」進軍墾丁？貓鼻頭豪華露營引討論

露營區位在貓鼻頭風景區入口旁。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-01-01 00:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台露營區仍未正式法制化，風景秀麗的墾丁國家公園，目前也僅有鵝鑾鼻露營區為合法，這幾天有民眾發現貓鼻頭風景區旁，赫然出現一片數公頃大的「豪華露營區」，PO網質疑官方獨厚財團，引發不少討論，也赫然揭開這塊大鼎集團相關企業投資，正審查使用執照的大型露營區。

據了解，這處大型露營區位在墾丁國家公園的遊憩區，屬於早年規劃的露營用地，大鼎集團相關企業投資後，由所屬開發公司進行申請開發，佔地約3.4公頃，未來將有超過70個營位。

質疑並拍下空拍畫面的簡姓、張姓民眾等人表示，墾丁國家公園內，竟有佔地廣大的國際級豪華露營區，營地挑高、加蓋屋頂，「難道不用環評？不用水保？大型蓄水池是不是也會變成泳池設施？」對比民眾申請興建整修房舍耗日費時，政府施政未免太不公平。

營區業者透過友人指出，露營區用地剛好是國家公園創建之初就已經計劃，總建蔽率僅2.9%，汚水零排放口，100%回收使用，低照度向下中控可關式光源，配合觀星活動全區閉燈舉辦，過去全區是私有地，業者知道是合法露營用地，取得土地申請，環評照國家公園法規定辦理，並引進了全世界最新的污水處理設備，就是希望「露營不必是破爛的盥洗及營區設備。」

「環保署認定不需環評，墾管處也進行過預評（預先評估環境影響）。」墾管處企劃課表示，墾丁國家公園的露營區用地，除了經營中的鵝鑾鼻簡易營區，僅剩未開發的佳樂水及申請使用執照中的貓鼻頭。

墾管處表示，該營區從102年提出申請，104年取得建照開始動工，全區3.4公頃低於環評規定的5公頃（或挖填5萬立方公尺土石），便進行國家公園的預評，動工過程因當地在珊瑚礁地形，所有開挖的礁石都要求留在原處。

至於污水及營地加蓋部分，業者的營區加蓋但四周未遮蔽，超過3%建蔽率部分也未加蓋，至於蓄水池部分將嚴格審查，不容許作違法使用。

根據2015年的媒體報導，這個全台首座高檔「帳蓬飯店」，總投資金額約5億元，在墾丁風景區附近已陸續購入20多公頃土地，共規畫7個投資項目，除帳蓬飯店之外，還有飯店、民宿、休閒農場等觀光產業開發案。