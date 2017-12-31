代安宮「博杯」跨年 他連續9聖杯獎3萬

二林舊社代安宮舉行跨年博杯比賽，吸引近500位民眾參賽。（記者陳冠備攝）

2017-12-31 22:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接2018年，彰化縣二林鎮舊社代安宮今晚舉辦博杯比賽，聖杯最多者就可以抱走3萬元獎金，連續3杯也有200元安慰獎，吸引了近500名民眾挑戰，代安宮表示，跨年不想去人擠人，可選擇在廟宇虔誠祈願，幸運者還能得大獎。第一名是36歲的黃昭域，以連續9次聖杯奪下2018博杯王。

代安宮人員謝閔煌表示，舊社代安宮是二林鎮知名廟宇，廟口有一景觀湖，引人入勝，由於腹地廣大，假日還會經常舉辦公益美食等活動，而二林鎮已經多年沒有舉行跨年晚會活動，不少當地人又不想要跑到外縣市跟人家人擠人倒數，所以才會又在代安宮五府千歲神尊像前舉辦博杯比賽，跨年祈福。

謝閔煌說，博杯跨年邁入第五年，每年都吸引4～500人報名參賽，參賽者連續擲3杯就有獎金200元、4杯500元，5杯1000元並進入決賽，第1名獎金3萬元，廟方共提供10萬元讓民眾玩得盡興，另外也耗資10萬元準備煙火秀，七彩煙火倒映湖中，全民一起倒數別有一番風景。

新科博杯王黃昭域說，很開心能得到博杯王，比賽前有跟五府千歲祈祐4歲的兒子眼睫毛倒插開刀順利，所以很認真博杯，希望來年都能有此好運。二林鎮民林煌凱表示，新年之初都會到廟宇祈福，來代安宮拜拜還可以參加博杯比賽，覺得很有創意，今年美食攤位將近50攤，一路吃到跨年也沒有問題。

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