元旦記得早起！台中市政大樓升旗 送限量花博運動毛巾

2017-12-31 22:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接2018花博年，台中市政府明天元旦上午7時起，將在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝中華民國107年元旦升旗典禮」活動，除邀請新住民及原住民代表領唱國歌外，迎接花博到來，現場將發送限量版3500條花博運動毛巾，歡迎市民明天早起參加元旦升旗。

民政局長周永鴻指出，2018年是台中市透過花博迎向世界的一年，為了迎接及慶祝這個充滿活力與希望的日子，今年邀請日本、義大利、加拿大、越南、泰國、印尼、中國新住民及原住民等國新住民親子代表領唱國歌，象徵世界各地新移民選擇台中落地生根，世界花博在台中開花結果。

除了展現台中多元民族文化的融合力，市府也邀請蟬聯14年冠軍的東山高中啦啦隊、具55年歷史的台中女中樂儀旗隊及剛成軍不到半年即獲得雙料冠軍的仁美國小啦啦隊，還有極具地方特色的台中魚市場的太鼓開場，此外，花博吉祥物石虎家族也會一起到場與大家同樂，節目豐富，精彩可期。邀請市民踴躍參加，以歡欣鼓舞的心情一同迎接2018年的到來。

民政局指出，本次領唱主角是105年「移」鳴驚人東協好聲音才藝競賽新住民組第一名的日籍新住民周優香，她在義大利的國立音樂大學畢業後，於民國100年與台灣籍同學結婚，現在在台中身兼音樂老師、街頭藝人歌手及配音等多重工作角色。另外，還有一位是來自義大利的釀酒師瓦萊里奧，他曾走訪義大利、美國、澳大利亞，最後選擇落腳於台中，展現台中這座國際宜居城市之榮耀及生命力。