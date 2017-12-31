台開金門風獅爺商店街 用「野餐趴」辦創意生活節

台開集團「創意生活節」中的酒瓶雕刻，可以將「生日快樂」或動物生肖等圖案刻在瓶身外觀，引起遊客關注。（記者吳正庭攝）

2017-12-31 21:54

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣土地開發股份有限公司與金門縣工商策進會合辦的「創意生活節」跨年市集，今天起一連兩天在金門風獅爺商店街草坪以「野餐趴」方式登場，有象徵喜氣的「禪繞畫」和文創加工「酒瓶雕刻」等10餘個攤位，陪伴遊客跨年迎新、送舊。

台開集團為打造全台最大互聯網交易平台，也希望提供「家庭歡樂」氣氛的場域，今天在風獅爺商店街園區中央「無盡的愛」裝置藝術前，以露天音樂會及「野餐趴」模式，開辦「創意生活節」跨年市集。

心空間工作室表示，台灣興起多年的禪繞畫，源於印度，是1種植物染，通常在印度嫁娶使用，是象徵祝福、喜氣的紋身，畫1次約可保持2個禮拜，市集安排金門第1位獲禪繞畫認證教師芊芊示範創作，推出100元體驗價，有不少人嚐鮮。

酒瓶雕刻文創業者表示，可應消費者需要，在包括金門高粱酒等酒瓶外觀刻上「生日快樂」、「狗年行大運」等應景文字，現場詢問度頗高。

創意生活節市集在風獅爺商店街草坪歡樂開場，遊客一邊享用義大利披薩「野餐趴」，一邊聆賞音樂，有不少遊客就在和煦陽光的助陣下，跟著台上歌聲，圍成一圈手舞足蹈，歡樂笑聲久久不散。

台開表示，這場市集的早鳥野餐趴預購即達160組，也開放現場報名，只要537元就可享用進口Prodal披薩、Don Simon濃縮柳橙汁，另在市集單筆消費200元，即可參加電影招待券抽獎。

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