彰化跨年晚會 最大獎霸氣亮相

2017-12-31 21:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰是彰化縣跨年晚會最亮眼的一顆星？答案就是直接停在舞台下方的白色豐田轎車！

彰化縣跨年晚會今晚在秀水鄉封路登場，今年的摸彩大獎就是豐田汽車，許多人都是衝著市價60萬元的汽車大獎而來，尤其是終於「親眼」看到汽車大獎就在現場，大呼過癮，許多人都搶著拍照打卡，人人都想要成為新車主。

不過，就算摸不到汽車大獎，也有多部機車、電動機車、液晶電視等大獎，第一階段的摸彩才剛結束，得獎民眾都已經開心打卡，分享得獎的喜悅。

「全國跨年晚會最大獎就是在彰化縣！」彰化縣長魏明谷今晚強調，秀水鄉秀育公司董事長梁徽彬捐出國產汽車大獎，這樣的大手筆，在全國首見。

秀水鄉長梁禎祥表示，今晚的人潮在秀水鄉也是第一次，全場人山人海，擠入上萬人潮，擠爆全縣最寬的秀安路。

秀水鄉公所強調，由於汽車大獎備受全場注目，一旦現場唱名不到的話，就要進行「重抽」，為了確保流程順暢，決定由主持人「唱名5次」，觀眾區也會有多名工作人員輔助，舞台300吋螢幕也會秀出，但是得獎人一定要在現場，也要拿著摸彩券保留的存根，務必做到公開、公正、公平。

今晚多名出身彰化的歌手吳美琳、翁立友、陳雷等人上台演出，都受到熱烈的歡迎，彰化人力挺彰化人，歡呼聲特別大聲。

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