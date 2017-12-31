注意保暖！今夜至明晨冷氣團發威 跨新年空氣品質仍差

跨年夜到明日清晨是這波冷氣團威力最強的時候，須特別注意保暖。此外，空氣品質仍差，外出參與活動最好能戴上口罩。（記者廖振輝攝）

2017-12-31 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜（12月31日）到元旦（1月1日）清晨冷氣團發威，外出參加活動需特別注意保暖。明日白天，各地大致陽光露臉，全台將回溫，中南部較為舒適，但日夜溫差也較大。跨年夜西半部大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，到了明天白天僅東半部有仍有短暫雨。空品部分仍須特別注意，境外污染預計要到1月1日晚間，才會逐漸通過，影響時間較長，須多加注意。

《中央氣象局》預報，溫度方面，跨年夜到明日清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北、宜蘭低溫下探14、15度，高屏、花東地區16、17度，空曠地區甚至可能來到13度，外出活動請特別注意保暖。白天後各地開始回溫，北台灣、宜花地區高溫約20度上下，中南部、台東地區可以來到23至26度，但中南部溫差仍大，須特別注意天氣變化。

降雨方面，西半部在跨年夜大多為多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨。到明日白天，各地大致陽光露臉，但東半部地區仍有短暫雨。

至於元旦清晨能否迎接第一道曙光，明日清晨東半部因雲量較多，見到曙光的機率較低；西南部較為晴朗，見到曙光的機率較高；北部也有機會從雲間見到曙光。

空品方面，《中央氣象局》表示，明日冷氣團南下挟帶的境外污染物影響減緩，空品逐漸恢復正常，高屏、馬祖及金門為「紅色警示」，中部及雲嘉南為「橘色提醒」，北部、竹苗、宜蘭、花東地區及澎湖為良好至普通等級。《天氣風險公司》也表示，這兩天空品仍不佳，預計這波境外污染物要等到元旦晚間才會逐漸通過，影響時間較長，須多加注意。

《中央氣象局》提醒，東北風影響，台南以北、東半部、恆春半島沿海、空曠地區及各離島易有9到10級強陣風，海邊活動請注意安全。

跨年夜至明日清晨冷氣團發威，但明日白天各地回溫，北台灣、宜花地區高溫約20度上下，中南部、台東地區可以來到23至26度。（圖擷取自中央氣象局）

明日空品逐漸恢復，但要到晚間此波境外污染才會逐漸通過，部分地區空品仍不佳。（圖擷取自環保署）