「玉兔女神」游雅君分享跑步密技 輕鬆享受長跑樂趣

游雅君分享跑步密技。（高雄市體育處提供）

2017-12-31 13:07

〔記者方志賢／高雄報導〕2018高雄國際馬拉松2月25日開跑。高市教育局體育處邀台北世大運女子半程馬拉松團體組銅牌國手「玉兔女神」游雅君分享跑步密技，她不藏私的傳授跑者呼吸秘訣兩吸一吐～吸、吸、吐，跑步時身體前傾15至20度，提膝、前後擺手至胸前，輕鬆自然享受長跑樂趣。

游雅君昨下午在高雄國家體育場為近百位跑者分享跑步的心路歷，另安排動態跑者教室由主講者親身示範及指導。專題演講由體育處處長周明鎮主持，游雅君談到備戰2017台北世大運的過程，也與大家分享每天的基礎訓練，及賽事中自我調適的過程。

游雅君是宜蘭縣礁溪人，國小對音樂頗有興趣，曾加入國樂社拉二胡及合唱團，同時選入排球隊且喜歡跳遠，她從家裡與學校間距離步行需15至20分，加上走在鄉間怕被野狗追，從小就練出好體能。

游雅君考入宜蘭高商，才投入田徑訓練，高二因跑姿不正確發生疲勞性骨折，高三要升學之際又受傷，雖一波三折甚至險鬧家庭革命，但最後仍順利進入國立台灣體育運動大學就讀，大四投入全馬訓練，2013高雄馬的初馬體驗就跑出2小時55分03秒，並創下全國初馬最佳紀錄。

高雄國際馬拉松第二場主題活動，將於1月7日在高雄國家體育場舉辦，專題講座邀世大運標槍金牌、亞洲標槍記錄保持人鄭兆村及世大運標槍銅牌黃士峰。

台灣標槍雙俠世大運過後首次同台分享自己的標槍漫長之路，將與跑友分享2017年最震撼人心的一槍，從錯失奧運到亞洲傳奇之路的心理歷程。

跑者教室則邀請前100公尺國手梁澤敬講授與示範跑步的基礎課程，活動現正報名中，詳情請至官網或粉絲專頁報名。