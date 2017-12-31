台中跨年晚會雙主場 浪漫雪花取代煙火秀

2017-12-31 12:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今晚同步於台體大田徑場及麗寶樂園停車場舉行跨年晚會，倒數時將營造雪花場景與花卉投影，擴增實境搭配香氛施放，以浪漫的氣氛取代傳統煙火；藝人卡司陣容也相當堅強，有陶喆獨家獻唱、丁噹及王子（邱勝翊）陪大家倒數、周湯豪壓軸，在地天團玖壹壹更是在雙主場都能欣賞到。

新聞局指出，台中市響應環保及2018世界花博的自然環境永續理念，跨年晚會不放煙火，台體大倒數時刻將以繽紛浪漫的雪花與精彩燈光秀，讓場內遍地開花，預告明年花博在台中登場；麗寶樂園停車場將搭配亞洲第一摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術及獨家香氛施放，並融入繽紛花卉意象，營造全台唯一「香氛雪花秀」。

台體大現場由曾國城、天心聯手主持，玖壹壹開場演出、陶喆獨家倒數，還有周湯豪壓軸，以及戴愛玲、周興哲、柯有倫、閻奕格、周蕙、魏如萱、小宇、宇宙人、Erika、A-team等輪番上陣。

麗寶樂園現場由2017年跨年晚會金鐘雙主持阿Ken及吳姍儒（Sandy）再度搭檔，安心亞勁歌熱舞開場演出，卡司包括安那、GTM、BOXING、阿喜、袁詠琳、陳彥允、林育羣、八三夭，跨年時刻將由丁噹及王子（邱勝翊）陪大家倒數，倒數後玖壹壹及八三夭雙壓軸演出，是全台演唱卡司組數最多的一場。

台中跨年晚會今日下午5時免費開放自由入場，晚會7時開始（后里現場自6時起暖場節目），12時和大家一起倒數迎接新年之後，緊接著壓軸節目持續到凌晨1時。

新聞局也提醒，俗稱「波波球」的發光氣球屬中央規定應檢驗商品，若充填氫氣更有爆炸公共安全疑慮，台中市跨年晚會禁止攜帶波波球入場，市府將加強管制，同時稽查販售行為，請民眾與業者注意遵守規定。