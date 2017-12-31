元旦連假第2天 國道下午可能壅塞路段看這裡

元旦連假第2天，國道下午可能壅塞路段，有國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口北上；國3龍潭至鶯歌系統北上、國5南港系統至坪林南下與頭城至坪林北上。（資料照，記者顏宏駿攝）

2017-12-31 12:49

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是元旦假期第2天，交通部高公局統計，上午西部國道較為壅塞路段有國1南下湖口服務區至新竹、北上汐止至五堵、國3南下土城至鶯歌系統等路段，其餘路段大致正常；至於國5則於上午10時起出現南下車潮，致頭城至宜蘭路段車多。

高公局指出，截至上午11時，國道全線總延車公里為30.6百萬車公里，預估本日總交通量為118百萬車公里，仍在預期流量範圍內。預估下午國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口北上；國3龍潭至鶯歌系統北上、國5南港系統至坪林南下與頭城至坪林北上可能發生壅塞，請用路人儘量改走省縣道替代道路。

另外，國5今天下午3至8時將於北上蘇澳至頭城各交流道實施高乘載管制，北上宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於連假期間將視交通壅塞狀況機動實施。

高公局統計，昨（30）日國道全日總延車公里為115.5百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍；0至5時平均總延車公里為7.2百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.9倍。台北─高雄雙向旅行時間約為4.35小時，為不塞車時段3.2小時的1.36倍。