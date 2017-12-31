新住民「藝」起過新年 傳統服裝及舞蹈吸睛

「新住民藝起過新年」，體驗泰國抹香粉過新年祝福的傳統。（記者詹士弘攝）

2017-12-31 12:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕今天是2017年最後一天，斗六市公所邀請新住民到行啟記念館一起同樂，穿著傳統服裝表演才藝，並體驗泰國抹香粉過新年祝福的儀式，市長謝淑亞與新住民臉上都抹滿了粉，現場充滿歡樂及過年的氣氛。

新住民穿著傳統服裝展開舞蹈表演。（記者詹士弘攝）

斗六市為了讓新住民有家的感覺，在106年跨年日辦理「新住民藝起過新年」，邀請新住民一同來行啟館準備迎新的一年，有泰國、越南、柬埔寨、印尼及中國的新住民，穿著傳統服裝參與活動，現場有新住民美食、舞蹈、歌唱、新住民意象DIY及體驗泰國在對方臉上抹香粉過新年祝福儀式，讓在雲林縣的新住民愛上斗六，透過不同的文化體驗來迎接新的一年。

媽媽在小朋友臉上抹香粉，助新年快樂。（記者詹士弘攝）

謝淑亞說，「斗六真好生活節－新住民藝起過新年」是以生活節作為城市運動的開始，尋找城市味覺、觸覺、視覺、聽覺、嗅覺的生活感動，將城市的人們作為主角，訴說斗六動人的故事，傳達土地的生活價值。

兩小無猜。（記者詹士弘攝）

新住民美食，讓與會民眾品嚐到異國滋味。（記者詹士弘攝）

新住民美食，讓與會民眾品嚐到異國滋味。（記者詹士弘攝）

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