元旦起停車收費管理 板橋、中和路段將收費

2017-12-31 12:24

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府交通局自2017年1月2日起中和區連城路263巷將納入路邊停車收費管理，而板橋區台65線橋下平面停車場將採計時收費，不過，設有63個小型車停車位的土城員和段地下停車場，則是於1月1日至31日止免費試停。

中和區連城路263巷的收費時間為週一至週五7時至20時採計時收費，每小時20元，採半小時計費。交通局表示，避免停車位遭長期占用，以及提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平輪替使用，納入收費管理後，會有專人按時巡查停車狀況，假如遇到無牌車輛或廢棄車輛，可立即通報相關單位處理。

交通局指出，板橋區台65線橋下平面停車場收費為小型車每小時20元及大型車每小時40元，因鄰近板橋湳仔溝浮洲合宜住宅旁，重劃區人口迅數增加，因採計次收費造成該處停車位轉換率偏低，依新北市公有停車場管理自治條例第12條之規定，將該處收費方式由現行計次收費更改為計時收費。

不同上述路段停車收費管理，位在土城區中央路2段59號地下1樓的員和段地下停車場，將於1月1日至1月31日前開放免費試停，此外，提供35個月租名額每月3500元，並於1月2日至1月22日止，每日上午10時至晚上8時於停車場管理室，開放民眾現場登記，意者請洽服務專線0800-021111。