道長「認證」 台南大人廟前登刀梯

董明杰登梯奏職，滿場民眾圍觀。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-31 12:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕俗稱「大人廟」的台南歸仁區保西代天府，今天有場登刀梯的儀式，當地道士董明杰順利完成了36階的考驗，跨年前正式晉升道長；這是張天師系統神權天授的認證方式，過程驚險、刺激，逾700位民眾圍觀、加油，氣氛熱烈。

董明杰是保西附近登刀梯的首例，讓這場閱籙奏職大典，引起地方關注，也選在信仰中心代天府前舉辦，進行祭拜後，由道士蔡寬譯任先鋒官，展開一系列的儀式。

擔任大典證盟師的大法師鍾昂翰表示，蔡寬譯先登梯的用意，在於秉奏上蒼，參與這場閱籙，尤其未來董明杰執行法職時，天庭兵將們能給予協助。

蔡寬譯下來之後，董明杰隨即上陣，緩步攀爬，沒多久就已登頂，在天壇上奏疏文，最重要的凌空擲筊，1次就獲得聖杯，通過認證，成功晉升，現場歡聲雷動，他撒出天師平安符，賜福給民眾，再背起劍與印，順利走下來。

鍾昂翰指出，38歲的董明杰，修道逾10年，登梯成功後，受領法職，將代天巡化，服務信眾。

在眾人見證下，董明杰緩步登梯。（記者吳俊鋒攝）

董明杰順利登上刀梯頂。（記者吳俊鋒攝）

董明杰（白衣者）在眾人簇擁下，回到台前授證。（記者吳俊鋒攝）