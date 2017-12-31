中市跨年晚會 禁帶波波球入場

台中市跨年晚會禁帶波波求入場。圖為市府消保官日前率隊至柳川稽查波波球販售行為。（台中市政府提供）

2017-12-31 12:07

〔記者張菁雅／台中報導〕俗稱「波波球」的發光氣球常出現在許多夜間活動，台中市政府表示，由於波波球屬中央規定應檢驗商品，若充填氫氣更有爆炸的公共安全疑慮，跨年晚會禁止攜帶波波球入場，市府將加強管制，同時稽查販售行為，請民眾與業者注意遵守規定。

市府表示，今晚將在台灣體育運動大學與后里麗寶樂園第二停車場同時舉行跨年晚會，由於人潮眾多，為維護公共安全，將針對波波球嚴格實施管制，所有的入口均有人員檢查，攜帶波波球的民眾將無法入場；同時也將由市府相關單位加強稽查販售行為。

經發局說明，波波球屬於經濟部標準檢驗局公告應檢驗商品的玩具之一，必須符合檢驗規定；同時禁止使用氫氣等易燃氣體充填，必須貼附商品檢驗標識及中文標示，以符合商品檢驗規定。市府日前在柳川耶誕點燈活動中已加強查驗，也在市面上稽查，違反規定者可依商品檢驗法禁止陳列或銷售，處以1萬至10萬元罰鍰。

交通局也表示，台中各家客運業者，依照定期化契約規定，「乘客若攜帶違禁品、危險品、易生變壞或破損之物品、不潔或易汙損他物之物品、厭惡品，客運公司得拒絕其搭乘」，波波球若填充氫氣，有爆炸疑慮，將歸為危險品，不得攜帶上車。

此外，攤販若在道路或人行道販售波波球，涉違反道路交通管理處罰條例規定，將由相關單位通報轄區派出所查處。