土地公廟抗空污 設空品監測器獲低碳認證

頭份福德祠在廟裡設置空氣品質監測器，為全苗首創。（記者鄭名翔攝）

2017-12-31 11:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕入冬後全台面臨空污紅害警報，為對抗空污，苗栗縣頭份市福德祠設置全苗廟宇唯一空品監測器，24小時監控廟內PM2.5數值，一旦空氣品質不佳，便會自動啟動抽風系統，另也研發全苗首輛環保鞭炮車，以音效取代傳統鞭炮，減碳成效卓著，獲得苗栗縣政府頒發低碳宗教場所認證標章。

頭份福德祠主委黃桂坤表示，福德祠作為頭份信仰中心之一，長年以來香火鼎盛，但過去常常一進入廟宇，眼睛就被裊裊香火燻得睜不開眼，而近年環保意識抬頭，對抗空污迫在眉睫，因此廟方半年來除宣導減香、紙錢集中焚燒、平安米取代燒金紙，另更設置全苗廟宇首見的空品監測器及環保鞭炮車，希望達到拜拜誠意不打折，同時兼顧環境空氣的雙贏美意。

苗栗縣長徐耀昌也說，縣府自積極輔導宗教場所紙錢集中燃燒，8年來集中數量從26公噸提升至407公噸，配合寺廟也成長至100家，今年7月更進一步訂定「苗栗縣宗教場所低碳認證要點」，推廣一炷香及電子鞭炮，希望能降低苗栗空污危害問題，今年更首度頒發宗教場所低碳認證標章，除頭份福德祠外，另有苗市文昌祠、維祥福德祠、苗栗慈導祠獲認證。