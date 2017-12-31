近3年最嚴重空污報到 環署啟動應變機制

受大陸冷氣團南下挾帶的境外污染物，今天上午7點影響台灣北部地區，預估這波空污將影響到明天上午，才會逐漸趨緩。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-31 11:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近3年最嚴重的空污報到！環保署今依據空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定開設第二級防制指揮中心；上午8點召開專案會議，請中央指揮中心協調各部會啟動應變機制。

環保署表示，受大陸冷氣團南下挾帶的境外污染物，今天上午7點影響台灣北部地區，預估這波空污將影響到明天上午，才會逐漸趨緩，期間台灣PM2.5濃度會在80微克/立方公尺上下；環保署也提醒，近3年跨年夜都有境外污染物影響，今年尤其嚴重，提醒民眾今晚出門看煙火，要注意污染物瞬間濃度會飆高，務必做好自我防護。

環保署說，中國境外污染物今天上午7點開始影響北台灣，10點後富貴角地區PM2.5濃度已達123微克/立方公尺，PM10更達178微克/立方公尺，比平常高出數倍；預估在冷空氣持續傳送下，今明兩天西半部地區包括竹苗、中部、高屏地區都會達到紅色警戒，東半部宜蘭地區達橘色提醒，花東及離島金門、馬祖地區也會受到影響。

後天過後冷氣團減弱，但風力也減弱，西半部易擴散不良，在境外污染物擴散不佳情況下，又有本地污染物持續排放，空品仍不理想。

環保署表示，跨年部分縣市會施放跨年煙火，污染物瞬間濃度容易飆升，以馬公測站來說，前2年跨年都曾測得PM2.5超過200微克/立方公尺，提醒民眾出門要自我防護。

環保署協調台電配合降載，預估最大降載量達425MW，相當於台中電廠8部機組停機，並要求國營事業24小時內暫停批次作業及吹灰動作；環保署也要求交通部，輪船進港時減速、切換為低燃油，減少硫氧及氮氧化物；同時協調內政部派足夠警力在各縣市協作交通管制。

鑒於雲嘉南地區容易出現揚塵天氣，環保署也請經濟部水利署在容易起沙的地區進行灑水；另請教育部通知國中小學適時掛起空污旗，提醒學童；衛福部也須派足急診室人力做應變。

另也要求農委會緊盯雲林彰化地區期間禁止露天燃燒情形，若當場抓到就直接處分。