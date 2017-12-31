就在今夜！桃園跨年晚會 刷市民卡抽機票

2017-12-31 11:51

〔記者陳昀／桃園報導〕就在今夜！「2018飛躍桃園直達美好跨年晚會」今晚7點在桃園藝文廣場登場，由「姊姊」謝金燕開場、韓星Jessica及動力火車雙壓軸演出；下午4點至晚上10點，持桃園市民卡到現場服務台登錄條碼，就能抽歐洲、日本來回機票。

「2018飛躍桃園直達美好跨年晚會」，由金鐘獎綜藝節目最佳主持人黃子佼、搞笑女王LULU攜手主持，並邀請周湯豪、朱俐靜、周興哲、潘裕文、安那、阿達+LULU、俏女孩、Whaaaaas UP及LamiGirls等超強卡司輪番上陣；跨年倒數邀請到在世大運有傑出表現的桃園子弟林育信、李智凱及鄭兆村共同登台。

桃園市觀光旅遊局指出，今年結合市民卡舉辦刷市民卡抽機票，今天下午4點至晚上10點，拿桃園市民卡到現場服務台感應登錄條碼（每卡限登入ㄧ次），就能抽由中華航空、長榮航空所提供歐洲線商務艙來回機票1組（每組2張）、日本線（台北至東京）經濟艙來回機票3組（每組2張）。

為便利民眾前往跨年晚會，桃市府也規劃中壢線、桃園線及台茂線3線的付費接駁專車，今天下午4點起，可從中壢桃企飯店前、桃園統領百貨前及台茂購物中心等地點搭乘接駁車前往桃園藝文廣場，票價的部份依距離不同收取一段（18元）或兩段（36元）的票價，三條接駁車路線皆會視疏運人數機動發車，並接駁至活動結束，詳情可查詢活動官網或臉書粉絲團「愛ㄑ桃」。

市警局交通大隊也提醒，活動期間除新埔六街路邊停車格禁止停放，同德六街（中正路至新埔六街區間）、藝文一、二街（同德五街至同德六街區間）、新埔六街（同德五街至同德六街區間）、同德五街（中正路至新埔六街）也將進行封閉管制。