東山國中年終戶外教學 訪故宮南院添文化氣息

東山國中年終戶外教學，師生免費參訪故宮南院，感受文化氣息。（圖由東山國中提供）

2017-12-31 11:38

〔記者王涵平／台南報導〕東山國中年終戶外教學，師生免費參訪故宮南院，感受文化氣息，還實作體驗刺繡，兼具知性與感性的學習之旅。

東山國中在一年級的閱讀課，就利用文本影片共同研讀故宮南院的地理位置、展覽須知及展覽素材，學習歷程及成果統統免費遊故宮南院方案，二年級時安排參訪。

出發前先在朝會時播放影片，由歷史老師導看，抵達寬敞的博物院區，看見至美橋連接著墨韻樓，幽靜的湖水，讓建築物更像一幅潑墨山水畫，遠觀近看各有風姿，師生都相讚嘆。在導覽人員帶領下前往明清緙繡精萃展覽廳，欣賞與觸摸刺繡與緙絲的分別、刺繡與緙絲的製作過程。刺繡與緙絲也融入畫中，讓畫更立體，許多的畫感覺跟平面畫不一樣。

參訪「芳茗遠播」廳，歷史上喝茶五階段：唐前時期、唐代煎茶、宋代點茶、明清泡茶、當代飲茶。各式各樣的茶具，有的精緻有型，有的小巧可愛。

南院結合性平教育安排講座，刺繡不是女生的專利 ，中國的顧繡及粵繡都很有名，有一段期間還只有男人才能刺繡，女人想刺繡必須跟會刺繡的人結婚才可以。學生蘇芷薰說，參訪後知道在元朝時，男生的刺繡也很強，對中國刺繡只是女生的事的觀念改觀。

實作體驗由老師介紹刺繡融入現代生活中，教同學製作胸章，平針縫、迴針縫，需要許多耐心及細心才能完成的作品。

學生林奕慈提到看刺繡很漂亮，但自己實作後發現不簡單，應該要有耐心及細心才能完成。