彰化寒冬送暖 300低收入戶領物資過年

彰化市長邱建富（中）協助發放親慈慈善會捐贈的民生物資給低收入戶。（記者湯世名攝）

2017-12-31 11:27

〔記者湯世名／彰化報導〕寒冬歲末，社團法人親慈慈善會今天在彰化市介壽生活藝文館，捐贈民生物資給全市300戶的低收入戶過好年，市長邱建富發放給弱勢家庭時也不忘祝福新年快樂，邱建富並頒發感謝狀，感謝該會愛心不分地域，將溫暖帶給彰化市的弱勢族群。

這場溫馨的發放民生物資的活動，由該會理事長尤麗輝帶領30多名會員出席，在106年的最後一天，讓弱勢家庭和大家一起相聚，感受年節的氣氛。

社團法人親慈慈善會成立於1990年，其成立的宗旨為「為使社會上有急難變故的家庭獲得援手與紓解困境，並奉獻一份心力關懷我們的社會」，雖然總會會址在北部，但多年來行善濟助弱勢的足跡卻遍及全台；親慈慈善會已數度到彰化市捐助低收入戶民生物資。

這次發放對象為彰化市低收入戶，共有300戶受惠，發放物資一批（包含白米、麵條、沙拉油、醬油、洗衣精與衛生紙等），以減輕他們的生活開銷與經濟壓力；透過此活動，讓弱勢家庭能認識該會，在有需求時亦可求助該會，以落實服務在地化的精神；也可讓更多彰化市居民認識並認同該會的服務宗旨，進而加入服務行列，共同為社會盡一份心力。

市長邱建富肯定社團法人親慈慈善會善行義舉並頒發感謝狀，也呼籲社會各慈善團體熱心公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖。

彰化市長邱建富（中）頒發感謝狀給親慈慈善會理事長尤麗輝（右2）。（記者湯世名攝）