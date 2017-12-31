近3年來最強境外污染物抵台 西北部空品迅速惡化

近3年最強境外污染物已兵臨城下，台灣北端的富貴角空氣品質迅速惡化。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-12-31 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕冷空氣挾帶境外污染物南下，這次空污有霾害（包括PM2.5等空氣污染物）及沙塵（PM10為主）相互加成，恐成近3年最嚴重個案，目前台灣北端的富貴角空氣品質迅速惡化。

環保署表示今（31日）受大陸冷氣團挾帶境外污染物南下，隨後將逐步由北至南籠罩全台，由於此波空污受到霾害與沙塵接連影響，除了PM2.5濃度偏高，PM10濃度也將上升，加上地面風速增強，雲嘉南空品區亦可能引發揚塵天氣，出現境外與本地污染疊加的效果，使得空氣中懸浮微粒（PM10）濃度偏高，影響時間預估將持續至明天（1月1日）中午前後。

根據環保署「空氣品質監測網」最新觀測顯示，境外污染物已兵臨城下，目前台灣北端的富貴角的空氣品質迅速惡化達到「紅害」等級，金門、馬祖以及西北部的基隆、萬里、淡水、林口等地的PM2.5濃度也快速飆升，達到「警戒橘」。

氣象達人彭啟明在臉書表示：「霧霾大軍，已經兵臨城下，陪我們來跨年。」他提醒，下午這波境外污染物就會結合本地污染源，西半部將全面淪陷，呼籲民眾「能躲就躲吧。」