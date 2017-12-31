府前首創共好市集 捐款收據換早餐或商品

元旦典禮首辦「共好市集」，民眾憑2017年度社福機關捐款收據，即可兌換早餐，或抽籤兌換商品。（記者楊淳卉攝）

2017-12-31 11:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府2018年元旦升旗音樂會明天登場，為吸引民眾共襄盛舉，首次規劃在總統府南、北廣場舉辦結合公益的「共好市集」，民眾只要憑2017年度社福機關捐款收據，就能現場兌換早餐，或以抽籤兌換MIT商品，以善意交換善意。

共好市集不提供金錢交易，現場還有7家長照、動保社福機構攤位進駐，可受理民眾捐款，現場捐款收據也可做兌換。

此次主辦單位為中華民國工業區廠商聯合總會。活動規劃集智館總監梁學渡今表示，以往元旦升旗典禮讓民眾感受比較嚴肅，為讓典禮能夠更貼近民眾生活，因此採用台灣「菜市場」的概念，規劃此次市集活動。

「共好市集」早餐及商品加計約一萬份，民眾可憑社福機關捐款收據，兌換活力早餐，或是抽籤決定產品攤位，兌換物品。各贊助單位物品包括有機蔬菜、咖啡、餅乾、面膜、維他命、洗髮精、文具、環保購物袋等。

早餐兌換及商品抽籤自當天上午5時開始，6時40分至8時開放民眾兌換商品，兌換完畢為止。6時15分至40分升旗儀式期間，活動暫停。

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