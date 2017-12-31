台灣郵輪旅客破100萬人次 基隆港獲選亞洲最佳母港

2017年進出台灣的郵輪旅客正式突破100萬人次。（記者林欣漢攝）

2017-12-31 11:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕2017年進出台灣的郵輪旅客正式突破100萬人次，今天有來自日本的海洋夢幻號靠泊基隆港西岸，搭載800名遊客來台跨年，東岸的麗星郵輪寶瓶星號也精心策劃跨年航程，與郵輪旅客欣喜迎接2018。

台灣港務分公司今天在基隆港東岸旅客服務中心與麗星郵輪聯合舉辦「臺灣港群破百萬旅客慶祝活動」，港務公司統計，2017年1月至11月有608艘次、94萬4350人次，依交通部觀光局每位郵輪旅客每天平均消費140元美金計算，旅客產值達19.8億元，並於12月12日突破100萬人次。

港務公司歡慶今年基隆港獲選亞洲最佳郵輪母港，且台灣連續2年蟬聯亞洲第2大郵輪市場，港務公司表示，台灣郵輪產業成功邁向下一個國際里程碑，明年（2018年）起3大國際郵輪業者麗星、歌詩達、公主遊輪都將有更多船數、艘次停靠台灣。

公主遊輪明年規劃將有3艘郵輪來台，包括盛世公主號、太陽公主號和鑽石公主號，預計至少上看50艘次，比今年成長；歌詩達明年首季規劃1月初將有幸運號3個航次，另外2月下旬至3月初亦加開浪漫號3航次，單僅第1季即是去年全年航次的一半。麗星郵輪明年5月以前，旗下寶瓶星號及處女星號加起來共有48個航次。