101跨年煙火看好看滿 煙霧地雷區一圖讓你秒懂

台北101施放跨年煙火迎接2018的到來。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-31 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（31日）晚是台北101第14次舉辦跨年煙火，這次煙火長度達6分鐘，是史上最長，同時101架設LED燈網，屆時將搭配動畫和煙火共同展演，令人期待，由於今晚風向轉為東北風，101西南邊將煙霧飄向的熱點。

每年的跨年晚會，台北101煙火都是重頭戲，今晚秒數更加碼到360秒，創下歷年來煙火施放最長紀錄，為了避免煙火煙霧影響觀賞，臉書粉絲團「台灣颱風論壇」指出，冷氣團開始南下，

大台北地區的風向將會全面轉為東北風，因此煙霧將飄往101大樓的西南邊，包含基隆路與信義路口、台北醫學大學、四四南村、臨江夜市等熱門的觀賞煙火景點恐受到煙霧干擾。

象山、國父紀念館與松山菸廠一帶，今年煙霧的影響就比去年小很多，建議民眾可以前往這些地方卡位。

至於天氣部分，目前出現零星雨勢的北台灣，在中午過後就會轉乾，東半部仍有降雨機率，今晚冷空氣主力南下，溫度將持續下降，跨年夜到元旦（1月1日）清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭低溫將下探到14、15度，空曠地區更下探13度，外出參加活動的民眾請做好保暖的工作。

台北101表示，這次跨年的外牆燈光秀由台灣燈光藝術家賴雨農負責，動畫主視覺採台灣傳統花窗圖騰為底，例如民間老宅的壓花玻璃、花磚、鐵窗、花等元素，透過「轉化」、「巨現」方式凸顯101聚集傳統與當代的美感地標，用現代科技藝術展現。