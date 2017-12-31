今晚跨年 一早高屏3分之2測站達橘色警戒

今早空品南台灣即陷橘色警示。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-12-31 08:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今晚跨年夜，隨著大陸冷氣團南下，霾害沙塵也來勢洶洶，據監測，今天上午6點通報，高屏地區已有三分之一以上測站達二級警戒。環保署表示，已通報台電啟動超效能運轉減排等機制，避免空品惡化。

環保署預估今天受大陸冷氣團南下挾帶境外污染物，霾害（包括PM2.5等空氣污染物）及沙塵（PM10為主）將陸續影響我國空氣品質，預計於上午7點到9時開始影響北部，隨後將逐步由北至南傳送。西半部及馬祖、金門將達「紅色警示」，宜蘭及澎湖為「橘色提醒」，花東空品區為「普通」；由於霾害與沙塵接連影響，除了PM2.5濃度偏高，PM10濃度也將上升，加上地面風速增強，雲嘉南空品區亦可能引發揚塵天氣，出現境外與本地污染疊加的效果，使得空氣中懸浮微粒（PM10）濃度偏高，影響時間預估將持續至明天中午前後。

環保署表示，高屏空品區今天上午6點已有三分之一以上測站達二級預警，

包括美濃、橋頭、仁武、鳳山、大寮、林園、楠梓、左營、前金、前鎮、小港、屏東、潮州、復興等站；並通報台電依據「電力業空氣品質嚴重惡化監測流程圖」附表減排優先順序建議及實際備載等因素調度調整，啟動超效能運轉減排等機制，避免空品惡化。

根據全球空氣品質APP顯示，目前中國地區包括常洲、蕪湖、慶陽等地AQI都已達危害的褐色程度，稍早數據顯示，常洲AQI達354，其中懸浮微粒（PM2.5）達每立方公尺301微克，南京AQI達323，其中懸浮微粒（PM2.5）達每立方公尺336微克。