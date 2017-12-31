鄉民公布對話！肉搜群交趴女主角碩士生被質疑脅迫約砲

碩士生回文給鄉民，稱和女方聯繫上「得到比P幣更有價值的東西」。（圖取自PTT）

2017-12-31 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕6女戰7男「性愛群交趴」事件越演越烈，先前有名碩士生網友在臉書上透露，自己耗費3天終於找到參加性愛趴的所有女主角的私人IG和臉書，引起大量鄉民願意發P幣求IG，但後來由於網路警察關注，碩士生態度大轉變，反而呼籲大家別傳照片，如今有鄉民PO出和碩士生的對話截圖，他質疑碩士生已公布IG脅迫女方和他約砲！

碩士生日前在PTT上透露已掌握所有參加性愛趴的女生的IG及臉書，甚至也將群交趴流出的照片全都備份，PO文一出吸引大批網友留言，也私下傳站內信給碩士生，就是希望可以拿到群交趴照片以及女方IG。

不過碩士生後來突然大轉變，要大家別再傳圖、FB以及IG，甚至透露有事主情緒緊繃，不敢出門，有人已經休學，他還說：「我很怕當事人做出什麼危害生命的舉動，到時候全八卦板，可能都有法律責任，大家都推了一把。」

有鄉民公開朋友與碩士生的對話，原來這名鄉民的朋友已經先匯出P幣給碩士生，不料碩士生卻回應：「抱歉，因為跟女方剛才聯繫上，得到比P幣更有價值的東西，所以協議不公開女方ig/FB，故將P幣退還」。

鄉民說：「我朋友這幾天收到那位碩士生的來信，他原本要花P幣跟他求IG及臉書，但錢匯過去後，又收到這封信，這是不是在暗示他拿女生的個資去約炮之類的啊？」

PO文引起熱烈討論，當事人碩士生後來也回文表示，以人格擔保，絕無不法情事，所謂得到的東西，只是對方衷心的感謝，看到這些女孩子可以重新做人，覺得社會大眾應該給她們機會，現在也已陸續把P幣退還給鄉民。

網友質疑碩士生利用公布IG，要求群交趴女主角和他約砲。（圖取自PTT）