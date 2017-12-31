12/31 各報重點新聞一覽

最新統計發現，西醫基層診所週日開診率降至兩成以下，醫界估計明年可能再下探至一成五，民眾假日生病須跑大醫院急診。（資料照）

2017-12-31 06:32

自由時報

週日生病 找不到診所

衛福部積極推動分級醫療，但民眾假日生病跑大醫院急診的現象，恐怕仍不易改變！最新統計發現，西醫基層診所週六開診率維持八成以上，但週日由去年最高超過三成降至低於兩成，醫界估計明年可能再下探至一成五，健保署擬加強輔導，並考慮調整支付標準，提高假日開診誘因。

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民進黨民調// 勞基法再修 6成贊同

勞動部29日公布民調，多數勞工反對勞基法再修法。不過，民進黨昨臨時召開記者會公布另一份民調，有59.7％民眾贊成修法，不贊成僅17.9％。民進黨強調，勞基法修法仍是社會大眾的主流意見。

詳見民進黨民調// 勞基法再修 6成贊同。

葬儀社無良 驚爆胎屍放水流

一名懷胎18週的婦女流產，台中大里仁愛醫院將胎屍交給委託合作的菩安禮儀公司處理，葬儀社說會找師父誦經及深葬，讓胎兒投胎轉世，未料竟然是拋溪處理，任令胎屍隨著溪流漂走；婦人質疑「這款不肖業者已經讓多少寶寶無法投胎轉世？」警方認定醫院、葬儀社均違法，移送檢察官偵辦。

詳見葬儀社無良 驚爆胎屍放水流。

蘋果日報

260萬人 今瘋跨年

今晚是跨年夜，從北到南至少6場大型戶外跨年晚會與煙火秀登場，估全台有近260萬人將一同狂歡。包括韓星Rain、「姐姐」謝金燕、台中天團玖壹壹熱鬧開唱，搭配煙火秀和燈光秀驚豔助攻，陪全台民眾倒數告別2017、迎向2018。氣象局提醒，今有大陸冷氣團報到，中部以北低溫下探13℃，戶外跨年記得保暖。

跨年空品「紅害」全台警戒

昨中南部大氣擴散條件差，部分測站空氣品質指標達到對敏感族群不健康的「橘警」等級；環保署預估，今起受中國沙塵暴及霾害影響，今晚跨年空品不佳，北部局部地區、中部、雲嘉南、高屏都可能達到對所有族群不健康的「紅害」等級，這也是我國連續3年的跨年，遭境外沙塵暴或霾害波及。

聯合報

冷氣團來跨年 空氣很髒「戴口罩出門」

今晚全台瘋跨年，不過受大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，天氣冷、空氣髒，尤其跨年夜到元旦清晨冷空氣影響最明顯。中央氣象局預估，台南以北及宜蘭低溫約十四度，空曠地區下探十三度，民眾恐怕要在寒風中度過，提醒外出參加跨年晚會、迎日出等活動的民眾，要做好保暖。

不止20萬本…烏龍護照印了55萬本 總損失2.2億

外交部二代晶片護照內頁照片誤植，全數回收重新印製。時代力量立委黃國昌昨天踢爆，印錯的護照共五十五萬本，並非外交部所說的廿萬本，損失金額更高達二億二千萬元。外交部表示，向中央印製廠採購的五十五萬本第二代晶片護照是分批取得，目前都未付款。

中國時報

民進黨打槍勞動部！勞基法修法最新民調 59.7％贊成

勞動部前天公布《勞基法》修法民調，近5成民眾反對修法，但民進黨中央昨天隨即發布民調，強調59.7％民眾「贊成修法」，反對者僅17.9％，打臉勞動部。民進黨發言人林琮盛說，這顯示修法內容經行政部門說明後確有具體效果，且民眾支持修法態度未因日前大遊行而下降。

全球第一夫人比一比！約旦王后拉妮雅 美出顏值新高標

「第一夫人」一直是全球關注焦點，如今除法國總統馬克宏的第一夫人布莉姬為世人熟悉外，擁有高人氣、高顏值，被外界稱為「中東的黛安娜王妃」的約旦王后拉妮雅，更是顛覆了人們對於中東女性的一貫看法。她在夫婿支持下，成為全球最知名王室成員之一。