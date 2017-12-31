跨年夜越晚越冷下探13度 空污品質近3年最糟

跨年夜將越晚越冷，低溫下探13度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-31 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕大陸冷氣團南下，北台灣今天清晨已明顯轉涼，中午溫度約15、16度，且越晚將越冷，其他地區高溫仍有20至25度，不過隨冷空氣持南下氣溫也會下降，跨年夜至元旦清晨台南以北及宜蘭低溫將下探14、15度，空曠地區可能僅13度，高屏、花東則在16、17度。另外今天全台空氣品質不佳，全台空氣品質幾乎都為「紅色警示」。

中央氣象局預測，今天上半天水氣仍多，東半部及北部地區降雨仍較明顯，中南部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴，下半天後水氣減少，北部轉為多雲的天氣，東半部的降雨也會變得較為局部，至於中南部則為多雲到晴，元旦清晨東半部雲量偏多，見到曙光機率較低，中南部較為晴朗，見到曙光的機率高，北部從雲間中也有見到曙光的機率。

空氣品質方面，今天大陸冷氣團南下挾帶境外污染物，霾害及沙塵將陸續影響台灣空氣品質，預計今天上午7時至9時開始影響北部，隨後將逐步由北至南傳送。西半部及馬祖、金門將達「紅色警示」，宜蘭及澎湖為「橘色提醒」，花東空品區為「普通」

環保署指出，由於霾害與沙塵接連影響，除了PM2.5濃度偏高，PM10濃度也將上升，加上地面風速增強，雲嘉南空品區亦可能引發揚塵天氣，出現境外與本地污染疊加的效果，使得空氣中懸浮微粒（PM10）濃度偏高，影響時間預估將持續至1日中午前後。

另外氣象局提醒，今天東北風增強，台南以北、東半部、恆春半島沿海、空曠地區及各離島易有8到10級強陣風，海邊活動請注意安全。

週二起大陸冷氣團持續減弱，不過各地清晨仍偏涼冷，尤其中部以北及東北部低溫還是只有14、15度，白天氣溫回升明顯，北台灣高溫可以來到21至23度；水氣偏少情況下，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫降雨。週四到週六南方或華南的水氣有機會影響到台灣地區。

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今天上半天水氣仍多，東半部及北部地區降雨仍較明顯，中南部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴，下半天後水氣減少。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）